В воскресенье, 23 сентября, в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди. Ночью и утром местами возможны ливни и грозы. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 17-20, днем 22-25 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 17-19, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 762 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.

МЭПР предупреждает, что 23 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди. Ночью и утром местами возможны ливни. Температура воздуха понизится на 2-4 градуса.

В районах Азербайджана в течение дня местами ожидаются грозы, временами дожди. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер. Будет преобладать западный ветер, скорость которого днем на отдельных территориях временами усилится. Ночью температура воздуха составит 14-19, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью ожидается 6-11, днем 13-18 градусов тепла.

Minval.az