Президент России Владимир Путин в ходе своего официального визита в Азербайджан посетит чемпионат мира по дзюдо, пишет издание Inside the Games.

Согласно информации, 25 сентября в Баку Владимир Путин посетит Национальную гимнастическую арену. Он будет наблюдать за ходом шестого дня чемпионата. В этот день среди российских спортсменов на татами из мужчин выйдут чемпион Европы, победитель I Европейских Игр «Баку-2015» Кирилл Денисов и Нияз Ильясов (по 100 кг), среди женщин — Александра Бабинцева (78 кг).

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