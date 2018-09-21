«Мы создали мощную армию. В этом году в Баку состоялись два военных парада – парады, посвященные 100-летиям нашей армии, а также освобождению Баку от оккупации. Считаю, что продемонстрированные на парадах наши возможности весьма впечатляющие», — сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в пятницу на торжественном заседании Милли Меджлиса, проведенном по случаю 100-летия азербайджанского парламента.

Он отметил, что сегодня согласно международным рейтингам Азербайджанская армия входит в число 50 самых сильных армий в мировом масштабе, и это реальность.

«Словом, мы и впредь будем развивать нашу страну этой политикой. Сегодня мы отдаем больше предпочтения инновациям, технологиям. Через несколько дней Азербайджан выведет на орбиту третий искусственный спутник. Вот уже несколько лет Азербайджан является членом космического клуба. Два наших спутника уже находятся на орбите, будет выведен и третий», — подчеркнул глава азербайджанского государства.

Minval.az