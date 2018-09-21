Международные организации и зарубежные СМИ проводят политику двойных стандартов при оценке политических процессов в Азербайджане и Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы очень хорошо знаем, что некоторые международные организации проводят в отношении Азербайджана политику двойных стандартов. Мы привыкли к этому и ведем борьбу с этим», — сказал И.Алиев в пятницу на торжественном заседании Милли Меджлиса по случаю 100-летнего юбилея создания парламента Азербайджана.

По его словам, депутаты парламента Азербайджана постоянно выступают против таких «грязных кампаний». «Все обвинения против нас на 100% являются фальшивыми, лживыми, основаны на двойных стандартах и преследуют политические цели. Хочу отметить, что эти нападки и обвинения никоим образом не действуют на нашу политическую волю и не подействуют», — отметил он.

В тоже время И.Алиев отметил, что новые власти Армении проводят открытую политику репрессий, арестовывают политических оппонентов. «Премьер-министр Армении дает указания по аресту политических оппонентов, но никто на это не реагирует. Это вопрос, который заставляет глубоко задуматься. Я считаю, что международные организации обязательно должны дать нам на него ответ. Если ответа не будет, значит, они заодно с этим режимом диктатуры», — сказал президент Азербайджана.

Глава государства добавил, что международные организации должны провести серьезный анализ и задаться вопросом, каким образом, международные наблюдатели дали положительную оценку парламентским и президентским выборам, прошедшим за последнее время в Армении. «Разве они не знали, что все выборы в Армении были грубо фальсифицированы? Они не знали, что уважение к бывшему режиму было равно нулю? Знали, но по каким-то причинам закрывали на это глаза», — сказал И.Алиев.

По словам президента, новый диктаторский режим в Армении в настоящее время проводит политику предыдущих властей. «В отношении политических конкурентов применяется насилие, проводятся аресты, в отношении представителей прессы проводятся репрессии, государственным органам в открытую даются указания по аресту политических конкурентов и об этом слышит весь мир. Но ни одна международная организация, особенно СМИ, ни одна правозащитная организация, не высказываются относительно этого. Возникает вопрос, почему международные организации не реагируют на эти опасные процессы в Армении? Какие причины есть для этого», — добавил И.Алиев.

Minval.az