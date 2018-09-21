Сервис Numbeo, который сравнивает статистику преступлений в мире, опубликовал рейтинг самых безопасных городов 2018 года.

Специалисты сервиса проанализировали уровень преступности в 327 городах и назвали самым безопасным столицу ОАЭ Абу-Даби. Индекс преступности здесь составил 13,63 процента, а индекс безопасности — 86,37 процента.

За ним последовал город Доха в Катаре (индекс преступности — 14,48 процента), а далее Базель в Швейцарии (16,01 процента). В десятку самых безопасных также вошли Сингапур (16,23 процента), Квебек (16,43 процента), Осака (16,77 процента), Токио (16,86 процента), Берн (17,24 процента), Мюнхен (17,45 процента) и Цюрих (19,01 процента).

Баку в этом рейтинге находится на 42-м месте. Индекс преступности составляет 26,75 процента, а индекс безопасности — 73,25 процента.

Minval.az