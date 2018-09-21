Азербайджан стремится решить нагорно-карабахский конфликт мирным путем, однако власти Армении своими неадекватными действиями создают проблемы урегулированию, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Нам говорят, решите конфликт мирным путем. Мы тоже к этому стремимся. Но для этого надо иметь дело с адекватной противоположной стороной. Мы такую адекватность не видим. Неадекватные действия, заявления Армении, приведут эту страну к еще более сложной ситуации. Нас это не касается, но это создает большие проблемы для урегулирования конфликта», — сказал И.Алиев в пятницу на торжественном заседании Милли Меджлиса по случаю 100-летнего юбилея создания парламента Азербайджана.

По его словам, поэтому Азербайджан продолжит проведение своей политики для урегулирования конфликта и восстановления территориальной целостности страны любым путем. «Наш экономический потенциал растет, сегодня разница между Азербайджаном и Арменией как между небом и землей. Азербайджан сегодня – это экономически развивающаяся страна, тогда как Армения – бедная страна, зависящая от других», — подчеркнул он.

Minval.az