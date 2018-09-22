Дагестанские таможенники совместно с должностными лицами МАПП «Тагиркент-Казмаляр» пресекли попытку ввоза на территорию России 1170 пачек болгарских сигарет «King», сообщили РИА Дагестан в пресс-службе Дагестанской таможни.

По словам источника, при проведении таможенного контроля и оформления багажа сотрудники поста и оперативно-розыскного отдела таможни обнаружили у гражданина Азербайджана, следовавшего в Россию, незадекларированные таможенному органу сигареты.

Незаконно перемещаемый товар, превышающий разрешенную норму ввоза, в количестве 1160 пачек, изъят. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 (Недекларирование) КоАП РФ.

В ведомстве напомнили, что гражданин, достигший возраста 18 лет, имеет право ввозить (вывозить) не более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов.

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