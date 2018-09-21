Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области выявили факт нарушения российского законодательства.

Как пишет «Московский комсомолец», в Харабалинском районе Астраханской области пограничный наряд задержал гражданина Азербайджана на режимной территории, где нахождение иностранных граждан регламентировано и возможно после получения соответствующего разрешения. По признанию мужчины, этого он не знал.

Мужчина передан правоохранительным органам для принятия процессуального решения и привлечения его к ответственности в соответствии с российским законодательством.

Minval.az