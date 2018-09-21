Наш шахматист Шахрияр Мамедъяров стал отцом.
Об этом он написал на своей страничке в соцсети Facebook. «Сегодня я самый счастливый человек на свете, я стал отцом», — написал он.
Наш шахматист Шахрияр Мамедъяров стал отцом.
Об этом он написал на своей страничке в соцсети Facebook. «Сегодня я самый счастливый человек на свете, я стал отцом», — написал он.
Дата: 2018/09/21 20:45
Раздел: Азербайджан, Спорт
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