ОАО «Азерэнержи» устранило последствия аварии на Азербайджанской ТЭС, произошедшей 3 июля 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

«К настоящему времени устранены последствия аварии, имевшей место на станции 3 июля 2018 года. Закончен капитальный ремонт третьего энергоблока станции и средний ремонт седьмого энергоблока. Изъяны, возникшие в паровых котлах ТЭС, устранены, поврежденные части заменены», — отметили в обществе.

Кроме этого, в настоящее время решаются вопросы, связанные с обеспечением пожарной безопасности Азербайджанской ТЭС. В этой связи проведен осмотр внутренних водопроводов, насосных и первичных средств пожаротушения, осуществлена наладка автоматической системы пожаротушения. «Территория станции очищена от мусора, который может привести к возникновению пожара. Также проводятся противоаварийные тренинги по вопросам пожаротушения», — подчеркнули в обществе.

По данным «Азерэнержи», в январе–августе 2018 года на станции выработано 4 млрд 849,1 млн кВт/час электроэнергии, что на 12,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. При этом в августе 2018 года выработка электроэнергии составила 672,4 млн кВт/час электроэнергии.

Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана.

На Азербайджанской ТЭС имеется 8 блоков по 300 МВт установленной мощности каждый. На данной ТЭС производится значительная часть вырабатываемой в Азербайджане электроэнергии. Здесь используется в качестве топлива природный газ и мазут.

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