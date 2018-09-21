Среди экономических экспертов бытует мнение, что экономика Азербайджана может разогнаться до 3-4% в год, если правительство будет вести грамотную, взвешенную и главное – прозрачную политику. Но существует множество препонов, в том числе и довольно курьезных, которые тяжелым грузом висят на шее государства. Эти вопросы сотрудник Минвала озвучил экономисту Натигу Джафарлы:

— Из бюджета были выделены миллионы манатов таким компаниям, как «Азерсу» и «Азеригаз», чтобы они решили свои текущие проблемы, погасили долги и реализовали ряд проектов. Во-первых, компании сами должны себя обеспечивать, и нельзя из госбюджета выделять им средства. Во- вторых, как бы правительство не старалось им помочь, объем долга у компаний остается высоким. Как это объяснить?

— Проблема вышеперечисленных компаний – естественных монополистов в громоздкости управления. Оно непрозрачное и неэффективное. И потому они получают постоянные дотации из бюджета в виде налоговых льгот, в виде бюджетных вливаний на разные расходы. На самом деле, эти компании должны работать с большой прибылью, потому что как я уже отметил, «Азерсу» и «Азеригаз» являются естественными монополистами, получают большие дотации и являются большим грузом для бюджета страны. Мы несколько раз предлагали вариант: частично, если это возможно, провести приватизацию внутренних подразделений этих компаний, сдать их в аренду сроком на 25-30 лет частникам, или приватизировать, потому что ежегодно эти естественные монополисты ежегодно получают все больше и больше дотаций из госбюджета.

— Большинство районов республики находятся на государственной дотации, они не в состоянии самостоятельно пополнять местные бюджеты. Естественно, это ограничивает возможности правительства и госбюджета. Что можно предпринять?

— Азербайджанские регионы – дотационные, потому что 4% бюджета и ВВП страны формируются в Баку и на Абшеронском полуострове – это связано с нефтяными компаниями, энергетическим сектором, являющимся основным драйвером и основной двигающей силой страны. И поэтому вполне естественно, что такой дисбаланс приводит к тому, что регионы становятся дотационными, они не могут сами себя обеспечивать. Регионы страны получают дотации из бюджета. Правительство до сих пор не может найти того решения, которое помогло бы регионам в вопросе самообеспечения. Но есть и положительные результаты: есть несколько регионов, которые вышли из дотаций, например, город Ширван. Выход его связан с энергетическим сектором (Ширван Ойл, который обеспечивает определенные перечисления в региональный бюджет).

— Почему азербайджанское правительство старается скрыть от общественности информацию о бюджетном дефиците. Ведь в таких условиях оценить реальное положение экономики крайне сложно?

— О бюджетном дефиците есть информация, ее можно найти, это не секрет. Для погашения бюджетного дефицита ЕС выделил грант Азербайджану в виде 30 миллионов манатов. Это было впервые, кстати. Правда, эта сумма не смогла погасить полностью весь дефицит, но, во всяком случае, это был весьма показательный момент. Информацию найти можно, но правительство в любом случае должно более прозрачно работать в этом направлении. Но, к сожалению, пока что мы этого не видим, и потому мы как эксперты вынуждены найти косвенное подтверждение информации о бюджетном дефиците через разные источники.

— В Азербайджане ходят слухи об очередном витке девальвации. Насколько эти предположения серьезны?

— Я не думаю, что в ближайшее время она ожидается, потому что цены на нефть стабильные, и находятся на достаточно высоком уровне. А потому, я не вижу угрозы девальвации, ее нет. И Центробанк тоже не скрывает того, что курс маната искусственным путем поддерживается, и пока цены на нефть находятся на высоком уровне, ни о какой девальвации речи быть не может. Но если цены на нефть начнут падать, то угроза для девальвации национальной валюты возникнет.

Яна Мадатова

Minval.az