Завтра в течение дня в бакинских поселках Баладжары, Бинагади и Масазыр будут перебои в подаче питьевой воды, сообщило в четверг ОАО «Азерсу».

Перебои связаны с реконструкцией магистральных водопроводов.

Minval.az