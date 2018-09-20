Завтра в течение дня в бакинских поселках Баладжары, Бинагади и Масазыр будут перебои в подаче питьевой воды, сообщило в четверг ОАО «Азерсу».
Перебои связаны с реконструкцией магистральных водопроводов.
Завтра в течение дня в бакинских поселках Баладжары, Бинагади и Масазыр будут перебои в подаче питьевой воды, сообщило в четверг ОАО «Азерсу».
Перебои связаны с реконструкцией магистральных водопроводов.
Дата: 2018/09/20 21:32
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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