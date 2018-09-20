Гражданина Азербайджана приговорили к полутора годам колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс. руб. Как сообщает старший помощник прокурора Череповца Наталья Семенцева, в июне 2017 года молодой человек получил от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для хранения в целях дальнейшего сбыта 8226 бутылок водки, коньяка и красного вина.

Продукция была маркирована поддельными федеральными спецмарками и акцизными марками. Общая стоимость составила более 1,7 млн руб, пишет издание 35 Медиа.

В августе этого года мужчина продал 200 бутылок, а при перегрузке еще 40 бутылок в машину покупателя был задержан. Вину подсудимый признал в полном объеме, пояснив, что просто хотел подзаработать. Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Приговор в законную силу не вступил.

Minval.az