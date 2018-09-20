Глава Аппарата Исполнительной власти города Баку Расим Вагиф оглу Гулиев освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал заместитель главы Исполнительной власти города Эльдар Азизов.

Эльгюн Хабибуллаев назначен на эту должность. Э.Хабибуллаев ранее являлся заместителем главы Исполнительной власти города Сумгайыт.

Другим приказом Э.Азизова руководитель Департамента внешних связей и инвестиционных программ Вахид Джаббар оглу Исмайлов освобожден от должности. В.Гулиев назначен руководителем этого департамента.

Отметим, что в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 июля 2018 года Эльдар Азизов был назначен на должность заместителя главы ИВ Баку. В настоящее время он исполняет полномочия главы ИВ.

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