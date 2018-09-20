У проживающей в Бардинском районе семьи родился 10-й ребенок.

Как передает xezerxeber.az, у проживающих в селе Енидаш Бардинского района Вусала и Гюльнар Гурбановых родился мальчик.

У поженившихся 14 лет назад супругов уже есть 9 детей, 4 из которых девочки и 5 мальчиков.

Вусал Гурбанов занимается сельским хозяйством, а также работает оператором на свадьбах. Он отмечает, что его жена домохозяйка, и что все их дети здоровы.

Как отметил Вусал Гасымов, такое большое количество детей связано со словом Азербайджан:

«Мы родили столько детей, сколько букв в слове Азербайджан (на азербайджанском Azərbaycan — прим.)».

Minval.az