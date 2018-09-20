Новые пошлины на регистрацию мобильных устройств не будут распространяться на юридических и физических лиц, ввозящих их для продажи и предпринимательской деятельности.

Соответствующие изменения в «Порядок регистрации мобильных устройств» внесены Кабинетом министров Азербайджана, передает Тренд.

Согласно решению, юридические и физические лица, как и раньше, будут оплачивать таможенную пошлину и налог на добавленную стоимость за ввоз мобильных устройств.

За исключением мобильных устройств, за которые оплачена таможенная пошлина и НДС при их ввозе в страну юридическими и физическими лицами для продажи и предпринимательской деятельности, за регистрацию мобильных устройств, ввезенных в страну физическим лицом для личного пользования, выплачивается пошлина в сумме, утвержденной Кабмином согласно закону « О государственной пошлине».

Напомним, что с 13 августа 2018 года физические лица, ввозящие в страну мобильные устройства, должны будут выплачивать пошлины в следующем порядке: регистрация мобильных устройств с рыночной стоимостью до 100 долларов, которые не имеют доступа к интернету, функций фото и видеосъемки, будет стоить 20 манатов. Для остальных мобильных устройств стоимость регистрации составит 30 манатов (при рыночной цене мобильного устройства до 100 долларов), 50 манатов (от 101 до 200 долларов), 60 манатов (от 201 до 400 долларов), 70 манатов (от 401 до 700 долларов), 100 манатов (от 701 до 1000 долларов), 150 манатов (от 1001 долларов и выше).

Регистрация устройств, марка, модель и рыночная стоимость которых на момент регистрации не были внесены в каталог, облагается госпошлиной в 20 манатов.

Ранее стоимость регистрации IMEI-кодов мобильных устройств вне зависимости от их рыночной цены для личного использования составляла пять манатов, для коммерческой продажи — 1,6 маната.

Мобильные устройства, ввозимые на территорию страны для частного использования (в сетях операторов мобильной связи Азербайджана), необходимо зарегистрировать в течение 30 дней. Регистрация мобильных устройств доступна на сайте imei.az, в центрах обслуживания «Şəbəkə», в платежных терминалах eGovPay и на странице smartpay.az.

Minval.az