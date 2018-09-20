Несколько дней назад укравший из магазина по улице генерала Шихлинского, 2 в Хатаинском районе масло на 20 манатов Дмитрий Владимирович Тимурбулатов был задержан сотрудниками этого магазина. Руководство магазина и продавцы не сообщили о краже в полицию, а намеренно избили задержанного, нанеся удары ногами и кулаками в разные части тела Тимурбулатова, совершив тем самым хулиганские действия.

Согласно сообщению пресс-службы МВД, подозреваемые в хулиганстве и нарушении общественного порядка исполнительный директор магазина Анар Исаев, продавцы Тахир Рашидов и Эльшан Мамедов были задержаны сотрудниками Хатаинского районного управления полиции. В ходе расследования выяснилось, что факт кражи сначала обнаружили продавцы. Они сказали об этом руководителю магазина, а после задержания Д.Тимурбулатова избили его.

В следственном отделе Хатаинского районного управления полиции по статье 221.2.1 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело. Соответствующие следственные действия продолжаются.

Minval.az