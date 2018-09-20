Как сообщалось, вчера в Стамбуле был убит азербайджанский предприниматель Этимад Исмаилов.

Отец Этимада Исмаилова Ильяс Исмаилов прокомментировал Modern.az убийство своего сына.

«Для отца очень тяжело потерять сына. Нам всем стало больно из-за убийства Этимада. В последний раз мы говорили с ним по телефону 3-4 дня тому назад. Мы никого не подозревали. На меня очень плохо повлияла весть об убийстве моего сына».

Ильяс Исмаилов отметил, что убийца его сына должен был ему денег:

«У Этимада не было ни с кем проблем. Он был предпринимателем, а убийца задолжал ему».

Напомним, что известный государственный и общественно-политический деятель Ильяс Исмаилов был генпрокурором страны и первым министром юстиции.

Minval.az