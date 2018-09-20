Вчера около 23:00 скончался легендарный представитель национально-освободительного движения Новруз Гасанов, который известен в Азербайджане и тюркском мире как Новруз Ами.

Как сообщили musavat.com близкие Новруза Гасанова, в последние годы он страдал от рака. Его состояние было удовлетворительным, однако после операции в одной из больниц Тбилиси его состояние резко ухудшилось, и он впал в кому. Несмотря на все усилия врачей, его жизнь спасти не удалось.

Похороны пройдут сегодня, 20 сентября, в его родном селе Базалганлы Товузского района.

Новруз Гасанов родился в селе Базалганлы Товузского района в марте 1948 года. Окончил юридический факультет БГУ. Работал на различных должностях в органах МВД. Он был влиятельным офицером полиции. Когда началось национально-освободительное движение за независимость Азербайджана, он одним из первых оказал ему поддержку. Он был близким другом лидера движения Абульфаса Эльчибея и помогал в создании региональных организаций. Являлся одним из организаторов народного сопротивления против армянской оккупации. В 1992-1993 годах работал в Товузе начальником полиции. Созданный им по поручению руководства страны лагерь «Ruzigar» в селе Кирен Товузского района получил звание легенды тюркского мира. Лагерь «Ruzigar», состоящий из прибывших из Турции бойцов, играл большую роль в проходящих в регионе военных операциях. Новруз Гасанов в первый период Ходжалинского геноцида вошел на территорию Армении и вместе с турецкими бойцами подготовил широкомасштабную операцию для мести врагу. После начавшейся в 1994 году 13-летней эмиграции Новруз Гасанов вернулся на родину в результате непосредственного вмешательства президента Азербайджана Ильхама Алиева, и за свои заслуги стал называться Новруз Ами.

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