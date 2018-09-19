Во Владикавказе прошли массовые народные гуляния и праздничные торжества в честь Дня Республики и 234-летия столицы региона, в которых активное участие принимали и представители азербайджанской общественности, сообщает ФНКА АзерРос.

На проспекте Мира и в Центральном парке культуры и отдыха имени Хетагурова были развернуты многочисленные тематические площадки, в том числе, выставка «Город дружбы», в которой участвовали более 20 национальных общественных объединений Северной Осетии. Все они представляли свою самобытную культуру, а также предлагали посетителям попробовать блюда национальной кухни.

«Глава Северной Осетии-Алании Вячеслав Битаров, председатель Парламента Алексей Мачнев, мэр Владикавказа Борис Албегов и министр по делам национальностей Аслан Цуциев посетили павильон Азербайджанского национально-культурного общества «Азери» и пообщались с активистами организации, — сообщил заместитель председателя национально-культурного общества «Азери» Фуад Кязимов. — Говорили о проблемах диаспоры, о гуманитарном сотрудничестве между осетинским и азербайджанским народами, обсудили инвестиционные проекты с участием азербайджанских предпринимателей. Глава Северной Осетии отметил заинтересованность республики в участии в российско-азербайджанском форуме, который пройдёт 27 сентября в Баку».

Кульминацией праздничных мероприятий стала яркая концертная программа, которая была представлена различными музыкальными и хореографическими коллективами, и по его завершении праздничный фейерверк украсил вечернее небо Владикавказа.

Minval.az