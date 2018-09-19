Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении Садига Иззет оглу Садыгова председателем правления Государственного агентства жилищного строительства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении Садига Иззет оглу Садыгова председателем правления Государственного агентства жилищного строительства.
Дата: 2018/09/19 20:01
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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