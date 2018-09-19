Граждане Азербайджана приобрели в январе-августе этого года 583 дома в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на Управление статистики Турции, это на 32,8% или 144 единицы больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В январе азербайджанцы купили 65 домов, в феврале — 63, в марте — 61, в апреле — 68, в мае — 75, в июне — 82, в июле — 73, в августе — 96.

Таким образом, в августе данная цифра увеличилась на 23 единицы или 31,5%.

Граждане Азербайджана находятся на 10-ой позиции в рейтинге иностранных граждан, купивших жилье в Турции, за 8 месяцев года. Первое место в списке по-прежнему занимают граждане Ирака (3 515), затем следует Иран (1 659), Саудовская Аравия (1 573), Россия (1180), Кувейт (1048), Афганистан (1045), Германия (828), Иордания (608), Великобритания (603).

Отметим, что в 2017 году покупка домов азербайджанскими гражданами в Турции увеличилась на 332 единицы или 54,4% в годовом сравнении и составила 942. В прошлогоднем рейтинге азербайджанцы находились на 6-й позиции. В 2016 году Азербайджан занимал 9-ое место.

Minval.az