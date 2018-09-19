Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 20 сентября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет преобладать северный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 17-20, днем 18-20 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 18-20, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем — 40-45%.

В районах Азербайджана 20 сентября местами будут грозы, временами дожди. Ночью в некоторых восточных районах осадки примут интенсивный характер. Днем в большинстве районах ожидается в основном без осадков. Будет преобладать слабый восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 16-20, днем 26-31 градус тепла, в горах ночью ожидается 7-12, днем 15-20 градусов тепла.

Minval.az