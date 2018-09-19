27 сентября 2018 года станция метро «Хатаи» закроется на капитальный ремонт.

Об этом сообщил глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что возникла необходимость замены эскалаторов на станции «Хатаи», которая была сдана в эксплуатацию в 1968 году. По его словам, будут демонтированы 3 эскалатора типа «LT-2» и установлены 4 эскалатора типа «Viktoriya Tube» немецкой фирмы «Thyssen Krupp Fahrtreppe».

На станции также будет произведет капитальный ремонт.

Завершение работ предусмотрено 10 августа 2019 года.

Minval.az