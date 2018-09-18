Открытие магистральной дороги Баку-Астара — исторический проект, показывает возможности Азербайджана.

Об этом во вторник, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии Масаллинского промышленного квартала.

Minval.az