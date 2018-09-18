Азербайджан находится на очень верном пути в направлении развития промышленности.
Об этом во вторник сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии Масаллинского промышленного квартала.
Азербайджан находится на очень верном пути в направлении развития промышленности.
Об этом во вторник сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии Масаллинского промышленного квартала.
Дата: 2018/09/18 22:20
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
115
Находящийся с рабочим визитом в Китае министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяровв рамках организованной в городе Тяньцзинь по линии Всемирного
Казахстан изучает возможность транзита с 2019 года нефти и нефтепродуктов через территорию Азербайджана, говорится в сообщении азербайджанского
Мужчина рассказывает, что в Азербайджане он работал директором совхоза и имеет три высших образования (Фото, Видео)
Азербайджан занимает лидирующие позиции по поставкам сельхозпродукции в Россию
На ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» обсуждали книгу Михаила Горбачева, а также его
Открытие магистральной дороги Баку-Астара — исторический проект, показывает возможности Азербайджана.
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководство министерства проверили боевую готовность подразделений, расположенных вдоль линии соприкосновения войск
Военные парады, посвященные 100-летию Национальной армии Азербайджана и освобождению Баку от оккупации, показали силу, мощь страны.
Враг вряд ли в ближайшие дни придет в себя