Сегодня между Россией и Азербайджаном наблюдается бурное развитие экономических связей, сказал во вторник в кулуарах международной продовольственной выставки «WorldFood Moscow» посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

«Сегодня между Россией и Азербайджаном идет, я бы сказал, очень бурное развитие экономических связей. Совсем недавно состоялась встреча президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева, где в их присутствии было подписано 17 экономических документов. Это довольно большая цифра, которая создает большие возможности для совместной работы. Хотел бы особо подчеркнуть, что главы двух государств особенно заинтересованы в развитии наших экономических отношений и их личные отношения является залогом такого развития», — отметил посол, слова которого приводит «Тренд».

Дипломат сказал, что Азербайджан занимает лидирующие позиции по поставкам сельхозпродукции в Россию.

«Хотел бы подчеркнуть, что за прошлый год двусторонний оборот только по сельскохозяйственной продукции приблизился к 500 миллионам американских долларов. По сравнению с 2016 годом рост составил 35 процентов, а за семь месяцев 2018 года — более 20 процентов. Особо хочу отметить, что Азербайджан наращивает поставки вин в Россию. Пользуясь возможностью, хочу пригласить москвичей и гостей столицы на фестиваль азербайджанских продуктов и кулинарии «Осенние дары Азербайджана», который пройдет в Москве с 18 по 21 октября», — отметил Бюльбюльоглу.

Minval.az