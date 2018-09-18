17 сентября с участием сотрудников Госкомитета по работе с религиозными образованиями, Службы госбезопасности и других структур с целью проверки поступившей информации о нарушении установленных правил религиозных собраний в принадлежащей жителю города Агсу Мамедову Вугару Джалал оглу квартире по адресу город Агсу, ул.Самеда Вургуна, 14 А был проведен осмотр.

Как говорится в сообщении Госкомитета, во время осмотра было установлено проведение религиозных обрядов в незаконной форме, а также нарушение соответствующих статей закона «О свободе вероисповедания».

В связи с этим в отношении Мамедова Вугара Джалал оглу, Меджидова Рауфа Чингиз оглу и жителя села Бозаванд Агсуинского района Зейналова Ганбара Малик оглу, осуществляющих по названному адресу незаконные религиозные обряды, сотрудниками отдела по Шемахинскому региону Госкомитета по работе с религиозными образованиями был составлен протокол об административном проступке по статье 515.0.2 Кодекса об административных проступках и направлен в соответствующий суд.

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