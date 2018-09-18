Во время визита в Азербайджан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана для участия в параде в честь 100-летия освобождения Баку от большевистско-дашнакских вооруженных формирований президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил с ним турецком языке.

Как передает газета Sabah, внимание турецких журналистов привлекло то, что во время посещения Нагорного парка Ильхам Алиев бегло разговаривал с Эрдоганом на турецком языке со стамбульским акцентом, хотя на пресс-конференциях Ильхам Алиев всегда разговаривает на азербайджанском.

Minval.az