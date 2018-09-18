Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев с 17 сентября назначен на должность заместителя заведующего отделом по внешним связям Администрации Президента Азербайджана, сообщил Trend во вторник источник в МИД.

Так как должность заведующего отделом по внешним связям Администрации Президента Азербайджана на данный момент является вакантной (до назначения премьер-министром её занимал Новруз Мамедов), Хикмет Гаджиев фактически стал исполняющим обязанности завотделом Администрации Президента.

Хикмет Гаджиев занимал должность пресс-секретаря МИД с 2014 года.

Minval.az