Определились арбитры матча стартового тура группы E Лиги Европы по футболу между португальским «Спортингом» и азербайджанским «Карабахом» в Лиссабоне.

Как передает «Азериспорт», главным судьей встречи назначен Франсуа Летексье, которому будут помогать лайнсмены Сирил Мунье и Мехди Рахмуни, а также четвертый рефери Бертран Жуанну. Бригада арбитров представляет Францию.

Напомним, что матч «Спортинг» – «Карабах» состоится 20 сентября на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Minval.az