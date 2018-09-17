В январе-августе текущего года в Азербайджане произведено 311 единиц легковых автомобилей.

Как говорится в сообщении Госкомстата, производство в годовом исчислении увеличилось в 10,4 раза.

На 1 сентября этого года запасы готовой продукции составили 131 единицу.

Производство тракторов в годовом исчислении увеличилось на 3,8% — до 977 единиц.

Следует отметить, что в январе-августе 2018 года объем производства товаров и оказанных услуг в секторе промышленности увеличился на 1,9%, до 31,6 млрд манатов. В перерабатывающем секторе произведено 22,3% промышленных товаров. В перерабатывающей промышленности за январь-август произведено продукции и оказаны услуги на 7032,4 млн манатов.

Minval.az