Согласно плану, утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов прибыл в зону проведения учений для осуществления руководства учениями.

Министр обороны и руководство министерства посетили бюст общенационального лидера Гейдара Алиева, воздвигнутого на территории воинской части, возложили цветы и отдали дань уважения его памяти.

Затем, согласно сценарию учений, проводимых на различных полигонах и учебных участках, генерал-полковник З.Гасанов заслушал доклады о поставленных целях и задачах.

Министр обороны еще раз довел до командно-начальствующего состава и участников учений задачи, возложенные Верховным главнокомандующим на азербайджанскую армию, и дал соответствующие указания в связи с организацией и проведением широкомасштабных оперативно-тактических учений.

Minval.az