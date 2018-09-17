В издательстве «Юридический центр» в Санкт-Петербурге напечатана книга под названием «Терроризм в России и мире на современном этапе», одним из соавторов которой стал заслуженный юрист Азербайджана, доктор юридических наук, профессор Ильхам Рагимов.

Другими соавторами книги являются доктор юридических наук, профессор, первый вице-президент фонда «Антимафия» Голик Юрий Владимирович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Коробеев Александр Иванович и доктор юридических наук, профессор Лобач Дмитрий Владимирович.

Отметим, что книга состоит из аналитического доклада о терроризме в России и мире на современном этапе: общая криминологическая характеристика и политико-правовые ответные меры. Она посвящена международной конференции на тему «Международный терроризм и борьба с ним в современных условиях», которую провела Ассоциация юристов стран Черноморско-Каспийского региона 8 октября.

Minval.az