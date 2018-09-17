Сделают ли в Армении выводы из событий последних недель?

15 сентября в Баку отметили важную историческую дату — столетие освобождения города от дашнаков и большевиков силами Кавказской исламской армии и Национальной армии Азербайджана. Отпраздновали с размахом и по-настоящему торжественно. Для участия в торжествах в столицу Азербайджана прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Сначала, как и положено по протоколу — торжественная встреча, затем — переговоры один на один с Президентом Азербайджана, затем — возложение венков в Аллее Шехидов, где похоронены и турецкие военнослужащие, погибшие в Баку в 1918 году.

А затем — военный парад на площади Азадлыг, где в прямом смысле слова в одном строю с азербайджанскими военнослужащими прошли и турецкие — дань памяти событиям столетней давности. В небе над Баку — великолепное авиашоу, в котором приняли участие и азербайджанские летчики, и турецкая пилотажная группа «Турецкие звезды». Наконец, историческая часть парада — это и выступление турецких музыкантов из ансамбля «Мехтеран» Вооруженных сил Турции, сначала воссоздавших на площади Азадлыг атмосферу военных смотров Османской Империи, а затем исполнивших азербайджанский военный марш — тот самый, любимый многими Əsgər marşi. В конце — «историческая» часть парада, марш сначала конной кавалерии, а затем — пехоты в военной форме 1918 года. Причем с площади Азадлыг парад продолжился на улицах Баку.

Выступая на параде, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул: « В этот праздничный день мы рядом. Мы были рядом друг с другом сто лет назад, вот и сегодня рядом. Сто лет назад новосозданная Азербайджанская национальная армия под командованием Нуру паши вместе с добровольцами освободила Баку от оккупантов». Как отметил глава государства, «сегодня турецко-азербайджанские связи находятся на самом высоком уровне. Думаю, в мире нет второго такого примера, чтобы две страны были настолько близки друг к другу, являлись опорой друг друга. Наше единство проявляется во всех сферах». И, конечно же, коснулся и агрессии Армении против Азербайджана. Глава государства напомнил, что Национальная армия Азербайджана сегодня входит в число 50 сильнейших армий мира. Глава государства подчеркнул: «Нагорный Карабах – исконная азербайджанская земля». Как отметил Президент Ильхам Алиев, «сегодня (15 сентября — Ред.) на площадь Азадлыг будут вынесены азербайджанские флаги, побывавшие в боях. Те флаги, которые в 2016 году были подняты азербайджанскими бойцами на освобожденных от оккупации землях Агдаринского, Физулинского, Джабраильского районов. Те флаги, которые были подняты на землях, освобожденных от оккупации в результате успешной операции на Нахчыванской части армяно-азербайджанской границы в мае этого года. Наступит день, и государственный флаг Азербайджана будет поднят на всех землях, находящихся сегодня под оккупацией».

Об историческом единстве двух стран и народов говорил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: «Сегодня мы не только отмечаем 100-летнюю годовщину освобождения Баку от оккупации в результате героической борьбы Кавказской исламской армии и наших азербайджанских братьев, но и осознаем кровное братство, оставленное нам нашими дорогими шехидами и символизируемое нами словами «Одна нация, два государства»». Как подчеркнул глава Турецкой Республики, « радость Азербайджана – наша радость, гордость его – наша гордость, а горе, боль и проблемы – наши проблемы. Если Азербайджан опечален, это опечалит и нас, если он радуется, то радуемся и мы. Самая тяжелая для Азербайджана проблема – нагорно-карабахский вопрос в одинаковой степени является тяжелой проблемой и для нас. Турция до конца будет поддерживать усилия Азербайджана по разрешению проблемы. Настало время положить конец ожиданию более миллиона наших братьев, которые годами живут с тоской по родине». Как подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган, «те, кто удерживают под оккупацией 20 процентов территорий братского Азербайджана, препятствуют возвращению более миллиона наших братьев на родину, напрасно ожидают от нас открытия границ».

По совести говоря, в том, что происходило в Баку 15 сентября, содержалось рекордное количество «месседжей», каждый из которых достоин самого подробного «разбора» и анализа. Праздновали не просто обретение Азербайджаном своей естественной столицей — из города 15 сентября 1918 года изгнали дашнаков вместе с их союзниками и покровителями, поставив тем самым жирный крест на планах присоединения Баку к Армении. А в том, что такие планы существовали и существуют поныне, сомнений нет. Иначе в Армении не «выстреливали» бы заявления в стиле «завтра мы будем пить чай в Баку», «мы вернемся в Баку, когда там не останется ни одного азербайджанца», и вообще «армяне были в Азербайджане государствообразующей нацией». Но главной была все же демонстрация единства Азербайджана и Турции. Причем не просто на словах: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь посоветовал Еревану не ждать открытия границы с Арменией. Эксперты и наблюдатели уверены: заявления о единстве и солидарности Азербайджана и Турции самым прямым образом касались и конфликта в Нагорном Карабахе. Фразу президента Турции: «Турция до конца будет поддерживать усилия Азербайджана по разрешению проблемы. Настало время положить конец ожиданию более миллиона наших братьев, которые годами живут с тоской по родине» — трудно понять иначе.

Пожалуй, одного только визита Реджепа Тайипа Эрдогана и его сделанных в Баку заявлений было бы достаточно для того, чтобы констатировать впечатляющий успех Азербайджана на дипломатической арене. Но это не единственная новость на дипломатическом треке. Несколькими днями ранее на Южный Кавказ прибыл министр обороны Израиля Авигдор Либерман. Вначале он посетил Тбилиси, оттуда прибыл в Баку, где провел пять дней. Провел переговоры с Президентом Ильхамом Алиевым, с «профильными» министрами. Посетил Аллею Шехидов. И такой «непротокольный» штрих — не ограничившись требованиями протокола, израильский министр отдал дань памяти Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову. О конкретных договоренностях, достигнутых в ходе визита, стороны не откровенничают, однако известно, что Израиль примет участие в бакинской выставке оружия ADEX-2018. Нетрудно догадаться, что обсуждались и вопросы военно-технического сотрудничества — Азербайджан уже давно закупает в Израиле и беспилотные летательные аппараты нескольких модификаций, и противотанковые ракеты «Спайк», и оперативно-тактические ракетные комплексы.

Наконец, 25 сентября в Баку ждут Владимира Путина. Повод вполне мирный и сугубо «экономический» — межрегиональный форум. В его ходе, напомним, обсуждается сотрудничество между регионами Азербайджана и России. Повестка дня переговоров не раскрывается, но на предыдущей встрече Президента Ильхама Алиева с его российским коллегой затрагивалась и тема возобновления закупок российского оружия.

И вот этот всплеск дипломатической активности вокруг Азербайджана, похоже, вызвал нешуточный шок в Армении. В те дни, когда в Азербайджане принимали Реджепа Тайипа Эрдогана и проводили парад, Армения устроила обстрел прифронтовых сел. В Минобороны Азербайджана подчеркнули: такая «синхронизация» отмечаемых в Азербайджане праздников и армянских обстрелов происходит не впервые. Тем не менее от обширных комментариев по поводу торжеств в Баку решили воздержаться: вспоминать о том, как из «нефтяной столицы» уже не существовавшей Российской Империи вышибли дашнаков, несмотря на наличие солидной помощи, не хочется, проводить параллели с сегодняшним днем — тем более не с руки, особенно на фоне продемонстрированных на параде новых образцов оружия, а не вспоминать и не проводить — ну никак не получается.

Но зато в случае с Либерманом армянские эксперты буквально возопили: как это так — израильский министр посетил Грузию и Азербайджан, а в Армению не заехал даже из вежливости?

По совести говоря, любому вдумчивому наблюдателю понятно: во-первых, в Израиле сделали выводы и из памятника гитлеровскому пособнику Нжде в правительственном квартале Еревана, и из того, как здесь лепят образ национального героя из террориста Монте Мелконяна, и, конечно же, из нежной дружбы Армении с Ираном. Об этом проговаривается даже ереванская «Лрагир»: «Интерес Израиля к Кавказу, безусловно, вызван происходящими процессами на Ближнем Востоке и вероятным изменением международной политики в отношении Ирана. Армения не только не присоединяется к санкциям против Ирана, но и создает зону свободной торговли на армяно-иранской границе. И Израиль не может этого не замечать. Особенно, на фоне намерения Армении отправить в Сирию гуманитарную миссию, совместно с Россией». Ереванский «Спутник» еще на стадии подготовки визита тоже уверенно заявил: «Изначально можно почти с уверенностью говорить о том, что разговоры в Тбилиси и Баку будут не столько о военно-техническом сотрудничестве, как изначально заявляют в президентских администрациях этих стран, сколько о главном сопернике Израиля — об Иране». Расчет понятен: военно-техническое сотрудничество Израиля и Азербайджана — тема для Армении весьма болезненная. Особенно после того, как здесь на линии фронта увидели в действии и беспилотники Harop, и ракеты «Спайк», и не могут не задуматься, что будет, если заговорит еще и ОТРК LORA.

Визит в Баку Владимира Путина еще не начался, но и тут у Армении уже появился повод для беспокойства. Как раз накануне этого визита в Москве был задержан один из талышских сепаратистов Фахраддин Аббасов (Аббосзода). И в Армении уже выражают обеспокоенность: а что, если это не единственный подарок, который президент России везет в Баку? Особенно после скандала с попыткой «наезда» на генсека ОДКБ в Ереване, когда к тому же стало понятно, что имел место политический заказ, и исходил он от премьер-министра?

И это не просто серия успешных ходов Азербайджана на дипломатической арене, что вызывает понятные чувства в Армении. Важно другое. Виктор Суворов, он же Виктор Резун, известный перебежчик и профессиональный военный разведчик, в одной из своих книг, анализируя готовность СССР к войне, напоминал: «Иметь надежных, богатых, сильных, щедрых союзников это именно то, что во все времена именовалось готовностью к войне». И добавлял: «Союзники не приходят сами. Их надо найти, союз с ними надо обеспечить». В полной мере это касается и отношений Азербайджана с Турцией. Где наличествует не только общность истории, языка и культуры, но и совместные масштабные экономические проекты уровня ВТС и «Южного газового коридора» вместе с масштабными инвестициями. Отношения Азербайджана и Израиля тоже не замыкаются одним только военным сотрудничеством, и понятно, какую большую роль в них играют азербайджанские традиции мультикультурализма и толерантности. Наконец, недвусмысленный «месседж» содержится и в объявленном визите в Баку Владимира Путина: да, Россия не закрывает свою базу в Армении, но и проводить откровенно враждебную политику в отношении Азербайджана по примеру той же Украины в планы Кремля не входит. И все это для думающей части армянского общества — даже не тревожные звонки, а прямо-таки удары набатного колокола, когда уже не принято спрашивать, по кому он звонит.

Есть, конечно, шансы, что в Ереване сделают выводы из складывающейся ситуации и используют пока еще открытое «окно возможностей» урегулировать конфликт мирным путем. Но если это окно «захлопнется», то, простите за циничный юмор, последствия здесь будут куда драматичнее, чем если кому-то этим самым «захлопнувшимся окном» прищемило пальцы. Прежде всего для Армении, где так и не усвоили уроков истории начала ХХ века и не уяснили для себя, чем заканчиваются неуемные территориальные аппетиты.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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