В городе Ширван задержан человек, вымогавший у женщины 3000 манатов.

Об этом сообщили Report в министерстве внутренних дел.

Согласно информации, обратившаяся в Ширванский городской отдел полиции женщина сообщила, что под угрозой распространения в социальных сетях интимных фото ее дочери от нее требуют 3000 манатов.

15 сентября в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, мужчина был задержан на месте преступления при получении от женщины указанной суммы.

Было установлено, что это житель Шемахинского района Гусейн Сайылов.

По факту по статье 182 (вымогательство) Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело.

Ведется расследование.

Minval.az