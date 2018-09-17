Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 18 сентября.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Однако днем в некоторых частях полуострова возможен кратковременный дождь. Будет преобладать временами усиливающийся умеренный северный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 19-21, днем 23-26 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 19-21, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 765 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана 18 сентября местами будут грозы, временами дожди. В отдельных горных и предгорных районах осадки примут интенсивный характер, возможен град. Будет преобладать местами усиливающийся восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 24-29 градусов тепла, в горах ночью ожидается 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 18 сентября на Абшеронском полуострове ожидаются колебания метеорологических факторов в пределах климатической нормы, что благоприятно для метеочувствительных людей.

Minval.az