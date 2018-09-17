Министерство обороны Азербайджана опровергает заявление премьера Армении Никола Пашиняна о том, что за последние три дня ВС Армении якобы убили трех азербайджанских солдат.

В оборонном ведомстве Азербайджана отметили, что в Армении, где царит хаос, военное руководство, как и обычно, обманув премьера, представило ему ложную информацию.

«Премьер-министр, в свою очередь, с большим воодушевлением донес до своего народа эту ложную информацию, пытаясь таким образом отвлечь его от своей неудачной политики», — добавили в ведомстве.

Минобороны подчеркивает, что подразделения ВС Азербайджана не несли никаких потерь и ситуация на линии фронта полностью под контролем.

Minval.az