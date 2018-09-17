Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших городов СНГ для осенних путешествий туристов.

Рейтинг городов СНГ представлен по результатам анализа популярности турпоездок осенью 2018 года.

Минск, Астана и Баку лидируют в рейтинге осенних путешествий в города государств СНГ.

Топ-10 городов СНГ у туристов осенью 2018 года составляют Минск в Белоруссии, Астана в Казахстане, Баку в Азербайджане, Ереван в Армении, Ташкент в Узбекистане, Алма-Ата в Казахстане, Бишкек в Киргизии, Кишинев в Молдавии, Душанбе в Таджикистане и Ашхабад в Туркменистане.

По данным ТурСтат, туристы приезжают в города и страны СНГ осенью в среднем на 3 дня.

Российские туристы расходуют на осенние туры в города и страны СНГ от $30 до $80 в сутки на проживание и питание.

Самые недорогие осенние туры в СНГ выбирают в Киргизию и Узбекистан, а для туров на выходные дни и шопинга выбирают Астану и Баку.

Minval.az