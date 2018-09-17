Состоялась церемония открытия Азербайджанского института теологии.

Как сообщает Report, на церемонии приняли участие завотделом по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии Администрации президента Этибар Наджафов, председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде, председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы, председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов, главы и представители действующих в стране религиозных общин.

Завотделом по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии Администрации президента Этибар Наджафов, председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы в своих выступлениях отметили, что азербайджанское государство всегда держит в центре внимания религиозных деятелей, проявляет заботу о них.

Minval.az