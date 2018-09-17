Объем репатриации (вывоза) капитала из Азербайджана в I-ом полугодии 2018 года составил $1 млрд 713 млн.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, это отмечается в данных платежного баланса, опубликованного Центральным банком.

«Объем репатриации капитала из Азербайджана за I-ое полугодие 2018 года составил $1 млрд 713 млн против $1 млрд 430,8 млн в январе-июне 2017 года», — отмечается в данных платежного баланса.

Таким образом, вывоз капитала из Азербайджана в первом полугодии 2018 года увеличился на 19,7%.

При этом в I-ом квартале текущего года вывоз репатриации капитала составил $603,4 млн, во II-ом квартале — $1 млрд 109,6 млн.

Центробанк подчеркивает, что в первом полугодии 2018 года резиденты Азербайджана выплатили процентов на сумму $190 млн по иностранным кредитам.

В 2017 году объем репатриации капитала из Азербайджана составил $2 млрд 820,5 млн.

Minval.az