Египетская археологическая миссия обнаружила недалеко от города Асуан сфинкса из песчаника. Об этом сообщает Egypt Today со ссылкой на генсека Верховного совета по делам древностей Мустафу Вазири.

Сфинкс был найден на юго-восточной стороне храма в городе Ком-Омбо. По словам Вазири, статуя скорее всего относится к эпохе Птолемеев.

Руководитель организации «Асуанские древности» Абдель Монейм Саид заявил, что планируется провести обширные исследования сфинкса, чтобы собрать информацию о его истории и правителе, которому он принадлежал.

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