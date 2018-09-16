Теплая, безветренная и солнечная погода в Азербайджане подошла к концу. Об этом говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов АР.

Согласно прогнозам синоптиков, в столице и на Абшеронском полуострове в понедельник, 17 сентября ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В первой половине дня в некоторых местах полуострова возможны кратковременные дожди. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер, временами с усиливающийся. Температура воздуха в столичном регионе составит ночью 18-22, днем 27-31 градус.

В районах республики осадков преимущественно не ожидается, однако в ряде регионов возможны дожди, местами проливные, вероятны грозы. Будет дуть усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-20, днем — 25-30 градусов тепла, местами до 35 градусов. В горах ночью ожидается 8-13, днем — 16-21 градус тепла.

Согласно предыдущему погодному предупреждению, 17 сентября, начиная с северных и западных районов и до 22 сентября на территории всей республики установится нестабильная погода, прогнозируются грозы, дожди. В некоторых областях пройдут ливни, выпадет град. Западный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха опустится на четыре-шесть градусов.

В реках ожидается повышение уровня воды, в некоторых горных реках возможны кратковременный разлив и образование селевых потоков.

Minval.az