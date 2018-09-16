В Гейгелськом районе сын жестоко расправился с отцом на почве семейного конфликта. Как сообщает Report, инцидент произошел ночью в селе Ени Гызылджа. Согласно информации, житель Дашкесанского района Эшгин Рамиль оглы Гулуев 2001 г.р., зарубил отца Рамиля Гулуева 1980 г.р. после того, как Гулуев старший избил свою жену.

Сын нанес несколько ударов топором, а потом и ножом.

От полученных травм Гулуев старший скончался на месте. Полиция задержала виновного. В прокуратуре Гейгелського района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Minval.az