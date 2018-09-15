В субботу состоялся совместный рабочий обед Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Главы государств сначала полюбовались панорамой Баку из Нагорного парка.
В субботу состоялся совместный рабочий обед Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Главы государств сначала полюбовались панорамой Баку из Нагорного парка.
Дата: 2018/09/15 18:48
Раздел: Азербайджан
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