В столице Азербайджана в субботу, 15 сентября, прошел парад, посвященный 100-летию со дня освобождения столицы от большевистско-дашнакских вооруженных формирований.

За парадом на площади «Азадлыг» наблюдали президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Помимо азербайджанских военнослужащих, в параде приняли участие и военнослужащие ВС Турции, одетые в форму османской армии.

В небе над Баку появились самолеты знаменитой турецкой пилотажной группы Türk Yıldızları («Турецкие звезды»), демонстрируя фигуры высшего пилотажа.

Minval.az