В Баку в субботу после церемонии официальной встречи состоялась встреча один на один Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В Баку в субботу после церемонии официальной встречи состоялась встреча один на один Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Дата: 2018/09/15 13:57
Раздел: Азербайджан, Важно
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