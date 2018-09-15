Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл с визитом в Азербайджан.

Самолет с главой турецкого государства на борту вылетел из Международного аэропорта Ататюрк в Стамбуле в 09.10 по турецкому времени, сообщает «Анадолу».

Президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе визита сопровождает министр нацинальной обороны Турции Хулуси Акар.

В столице Азербайджана сегодня пройдет парад, посвященный 100-летию со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакских вооруженных формирований.

За парадом, который состоится на площади Азадлыг, будут наблюдать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Minval.az