Сегодня, 15 сентября в Азербайджане отмечается День знаний. В новом учебном году в стране в первый класс пойдут 165,78 тысячи учеников.

В общеобразовательных учебных заведениях будут обучаться в общей сложности 1,59 миллиона человек.

В Баку в школы пойдут 442,15 тысячи учащихся, в том числе свыше 47 тысяч детей — в первый класс. В девятый класс в школах столицы в этом году пойдут 30 139 человек, в десятый – 21 102, в одиннадцатый – 20 379 человек.

В этом году будут сданы в эксплуатацию 137 общеобразовательных учебных заведений модульного типа. Также к новому учебному году в Баку был проведен капитальный ремонт в 13 школах, завершилось строительство четырех школ, а также реконструкция корпуса одной школы, находящейся в аварийном состоянии.

Minval.az