Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам газеты «Азербайджан» почетного звания «Заслуженный журналист».
Согласно распоряжению, за заслуги в развитии национальной печати в Азербайджанской Республике почетное звание «Заслуженный журналист» присвоено следующим сотрудникам газеты «Азербайджан»:
Джавадову Сейрану Губад оглу
Азизли Бахтияру Магеррам оглу
Гусейнли Ихтияру Керим оглу
Гулиеву Лазыму Мамедгулу оглу.
Другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии национальной печати в Азербайджанской Республике глава государства наградил медалью «Терегги» следующих сотрудников газеты «Азербайджан»:
Джафарова Рашада Ислам оглу
Имангулиева Бахадыра Бекир оглу
Муталлибова Рустама Кямал оглу
Велиева Эльчина Вагиф оглу.