Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам газеты «Азербайджан» почетного звания «Заслуженный журналист».

Согласно распоряжению, за заслуги в развитии национальной печати в Азербайджанской Республике почетное звание «Заслуженный журналист» присвоено следующим сотрудникам газеты «Азербайджан»:

Джавадову Сейрану Губад оглу

Азизли Бахтияру Магеррам оглу

Гусейнли Ихтияру Керим оглу

Гулиеву Лазыму Мамедгулу оглу.

Другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии национальной печати в Азербайджанской Республике глава государства наградил медалью «Терегги» следующих сотрудников газеты «Азербайджан»:

Джафарова Рашада Ислам оглу

Имангулиева Бахадыра Бекир оглу

Муталлибова Рустама Кямал оглу

Велиева Эльчина Вагиф оглу.

Minval.az